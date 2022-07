L'impatto le è stato fatale: ha perso la vita una donna di 34 anni, Sara Mauramati, da sola alla guida della sua auto della quale, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un muro. L'incidente è avvenuto lungo la Taviano-Mancaversa, nel Salento, pochi minuti dopo un altro grave incidente, in questo caso avvenuto sulla statale 101 da Gallipoli a Lecce.