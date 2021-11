Salento, il caso dei villaggi turistici che andranno a bando (ma soltanto per metà)

Non solo i lidi, non solo i porti, ma anche ristoranti, chioschi e in parte anche i villaggi turistici che sorgono lungo la costa dovranno andare a bando. Con la sentenza del Consiglio di Stato, dello scorso martedì, c'è tempo fino al 2023 per dare il via alle gare di assegnazione delle concessioni demaniali. Tale lasso di tempo serve solo per il monitoraggio delle concessioni per poi dare il via libera a gare ad evidenza pubblica.

Una vera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati