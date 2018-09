© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un solo giorno ha sfiorato le 200mila visualizzazioni ma la sua viralità è destinata a crescere: è l'opera del graphic designer Totò De Lorenzis, dal titolo Loghi/Luoghi, che fa coincidere una serie di marchi immediatamente riconoscibili con il nome di città, paesi e località del Salento. Cocacola diventa così Sannicola, Paramount è Parabita, Valleverde, Baia Verde e così via, in una serie di oltre 100 diverso loghi/luoghi.Oltre alla realizzazione grafica, a dir poco perfetta (De Lorenzis, che nella vita è uno dei soci della Progetty Design Studio porta avanti grossi progetti di comunicazione) il valore aggiunto è la precisione delle assonanze. Tant'è che il post ha già fatto il giro della rete.Com'è nata l'opera? De Lorenzis, che ci ha lavorato per circa sei mesi nei ritagli di tempo, la spiega così: «Il mio è un racconto del territorio attraverso un'opera d'arte decisamente borderline che però in qualche modo intende scuotere le coscienze». Qualcosa di più di un semplice divertissement, insomma, che però non manca di far sorridere.