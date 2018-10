Mamma, guarda, la neve! Grandinata spettacolare sul Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una inattesa, intensa grandinata ha imbiancato i paesi che si trovano a est delle Serre salentine (da Maglie a Zollino), presentando sulle alture, in forte anticipo, un suggestivo quanto inedito paesaggio invernale. Tutto imbiancato.Almeno così si è presentato il paesaggio interessato dall’intenso evento atmosferico che ha creato anche qualche problema di viabilità.Le previsioni meteo avevano previsto pioggia che si è presentata intensa e puntuale intorno alle ore 14, anticipata da tuoni, fulmini, accompagnata da forte vento. Quello che non era affatto previsto era l’arrivo di una “nevicata” fuori stagione, causata da quella intensa grandinata. Nella parte alta di alcuni paesi, i sindaco, in particolare a Corigliano d’Otranto, il sindaco ha chiamato lo spazzaneve per liberare un incrocio divenuto pericoloso a causa della presenza di uno spesso strato di grandine.