Salento, il gesto eroico della comandante dei vigili: blocca i rapinatori e li disarma

Poteva finire male, ieri sera, a Collepasso, nel Salento, per una rapina in un negozio di detersivi, sventata grazie alla prontezza della comandante della Polizia locale, Maria Grazia Esposito.

Da una prima ricostruzione, pare che la donna avesse notato uno scooter guidato da due ragazzi aggirarsi su alcune vie limitrofe a piazza Malta. I due avevano il volto coperto e viaggiavano anche contromano. Particolari che hanno subito allertato la comandante che, in un primo momento, ha pensato bene di fermare il mezzo su cui scorrazzavano a tutto gas, per cercare di vederci chiaro, controllando innanzitutto i loro documenti, per accertarsi che tutto fosse nella norma, sebbene il loro comportamento fosse stato tutt’altro che normale.

I fatti

Così, si è diretta presso piazza Malta vicino al negozio di detersivi. Ed è lì che la donna ha atteso i due malviventi armati di coltello: c’è stata una colluttazione e la comandante è riuscita non solo a sventare la rapina ma anche a togliere loro lo scooter che avrebbero voluto utilizzare per scappare. A quel punto i due malviventi sono fuggiti a piedi, inseguiti per un lungo tratto di strada proprio dalla comandante, che a un certo punto li ha persi di vista.

Intanto sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, congiuntamente ai colleghi della Radiomobile di Casarano. Lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi è risultato rubato a Taurisano e, al momento, sotto sequestro, insieme al coltello che uno dei malviventi durante la colluttazione ha perso.

La rapina è stata fortunatamente sventata, grazie al tempestivo arrivo della comandante, ora però le indagini sono in mano ai carabinieri di Collepasso che stanno cercando di risalire all'identità dei due malviventi.