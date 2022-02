Salento, 47enne in quarantena ingerisce detergente e si dà fuoco. Grave in ospedale

Choc questa mattina in un comune del Salento, dove un uomo positivo al covid e in isolamento da giorni si è tolto la vita. Il 47enne ha prima ingerito del detergente e poi si è dato fuoco dopo essersi cosparso con del liquido infiammabile.

L'uomo, che viveva in casa con la sorella, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'insano gesto mentre era solo in casa, in isolamento, per aver contratto il Covid. A dare l'allarme al 118 sono stati i vicini di casa allertati dalle sue urla. Sull'accaduto indagano i carabinieri.