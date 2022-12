Salento, la gazza marina avvistata anche a Gallipoli: "Evento più unico che raro"

Dopo Porto Cesareo, la gazza marina viene avvistata anche a Gallipoli. Due esemplari dell'Alca Torda, questo il nome scientifico dell'uccello marino, sono stati notati a Gallipoli da parte di Dario Salemi, Fabio Greco (autore della bellissima foto a corredo di questo articolo) e Tonio Altieri.

Di qualche giorno fa, invece, gli avvistamenti nell'Area marina protetta di Porto Cesareo, sempre da parte del birdwatcher Dario Salemi. Si tratta di avvistamenti più unici che rari: in Puglia, negli ultimi 150 anni, si contano solo una trentina di osservazioni.

Prime osservazioni di esemplari nel Salento

«Queste - spiega Francesco Chetta, guida ambientale escursionistica - sono le prime osservazioni di esemplari di gazza marina nelle acque del Salento. Quest'importante avvenimento deve farci riflettere e deve sensibilizzarci ulteriormente verso il rispetto degli ecosistemi marini, sempre più minacciati dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici. La presenza di questi animali "insoliti" per le nostre acque - aggiunge Chetta - deve servirci come stimolo per mettere in atto un cambiamento radicale nell'utilizzo di materiali plastici come ad esempio le cassette in polistirolo usate nella pesca commerciale, che col tempo si disintegrano rilasciando in mare quantità enormi di microplastiche».