Salento, gara con ribasso del 99,99%: per i giudici è regolare

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello della cooperativa “Egle” e ribalta la sentenza del Tar Lecce che nell’aprile scorso aveva bocciato il ribasso del 99,99% applicato alle spese generali dell’offerta economica risultata vincitrice del bando per l’affidamento del “Centro servizi per le famiglie” dell’Ambito di zona di Gallipoli.

I giudici di Palazzo Spada, quinta sezione, ritenendo fondato il ricorso presentato dagli avvocati Fabrizio Mangia e Annarita Marasco, per conto della cooperativa “Egle”, hanno riformato quanto deciso dal Tar Lecce con sentenza n. 430/23, ripristinando di fatto quanto era stato stabilito con l’affidamento iniziale. La questione giuridica era stata sollevata dinanzi ai giudici amministrativi leccesi dalla cooperativa “Raggio di sole” (seconda classificata nella gara di appalto) difesa dagli avvocati Luigi Mariano e Alfredo Matranga. I due legali, in giudizio, avevano acceso un faro sull’assegnazione dell’appalto dei servizi sociali in favore dei cittadini residenti nei comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie, per la durata di 18 mesi e per un valore presunto a base d’asta di 215.318,53 euro (iva esclusa), affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, gli avvocati avevano contestato il ribasso del 99,99% dell’offerta economica presentata dalla cooperativa prima classificata per le spesi generali, che nel bando erano stabilite in 15.949,52 euro. A tutela degli interessi dei lavoratori, il costo complessivo del servizio di 199.369,02 euro non poteva invece essere ribassato. Il Tar lo scorso aprile aveva quindi accolto la tesi dei legali della cooperativa “Raggio di Sole”, ritenendo l’offerta dalla cooperativa prima classificata illegittima e in violazione delle norme.

Dalla sentenza ne è derivata la decisione della “Egle” di ricorrere in appello, con i legali Mangia e Marasco che nella tesi difensiva hanno sostenuto davanti ai giudici amministrativi di Palazzo Spada che «l’offerta economica della società Egle ha riguardato esclusivamente, così come prescritto nella lettera d’invito, le spese generali, che sono state ribassate del 99%.

Nessun ribasso è stato praticato sul costo del personale nell’ambito dell’offerta economica». Contestata al contempo dai legali la valutazione del Tar di ritenere esistente «una illegittima operazione di ribasso sui costi del personale». I due avvocati hanno anche evidenziato che “Egle è una cooperativa Sociale con scopo mutualistico, il cui fine principale non è il profitto fine a se stesso, ma quello sociale relativo all’occupazione e all’assistenza delle fasce disagiate e «di avere pienamente giustificato e documentato alla Stazione appaltante i costi del servizio». Costi complessivi pari a 199.370,61 euro. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello della cooperativa “Eagle” ribaltando la sentenza di primo grado del Tar Lecce e ristabilendo quanto era stato deciso con l’aggiudicazione del bando dell’Ambito di zona di Gallipoli.