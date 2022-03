Salento, la gamba resta incastrata nel trattore: corsa in ospedale per un 55enne

Un uomo di 55 anni F. Q. di Lucugnano, piccola frazione di Tricase, è rimasto incastrato con la gamba nel piccolo trattore, inizialmente si è pensato al peggio per il povero uomo.

È accaduto nella tarda mattinata nel terreno agricolo tra Lucugnano e Alessano, un piccolo terreno di proprietà dell'uomo che frequenta saltuariamente per coltivare qualcosa per la propria famiglia. A causare l'incidente molto probabilmente per un guasto tecnico al trattore.

L'uomo, nella sfortuna dell'incidente, è riuscito ad allertare i vigili del fuoco di Tricase che hanno raggiunto immediatamente il luogo situato non distante dalla sede dei caschi rossi . I vigili del fuoco hanno subito estratto la gamba dal trattore e con l'aiuto degli uomini del 118, giunto anche sul posto, hanno trasportato il 55enne di Lucugnano al " Panico" di Tricase.

L'uomo è stato sottoposto ad accertamenti dove gli è stato diagnosticato una frattura di tibia e perone. L'uomo è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa delle ferite riportate.