Salento, schiuma bianca sul litorale di Gallipoli: mistero sulle cause. Il video virale

Schiuma bianca sulla costa gallipolina. È accaduto nel pomeriggio di oggi quando in una zona del litorale nord di Gallipoli, esattamente alle spalle della chiesetta della Madonna del Carmine all’ingresso di Gallipoli venendo da Lecce, si è verificato uno strano quanto inquietante fenomeno che ha destato non poca preoccupazione.

A darne notizia sulla sua pagina di facebook è stato per primo il capogruppo dell’opposizione consiliare Flavio Fasano.

Il videodenuncia

“Il tratto di costa - dice - si presenta avvolta da questa strana e preoccupante schiuma bianca”. E il video non fa altro che mostrare una parte di scogliera semi coperta da questa impalpabile schiuma così leggera da svolazzare con il vento e che in alcuni punti sembra quasi ribollire. Molteplici i commenti del popolo di facebook: in molti parlano di inquinamento e fanno riferimento al vicino depuratore, altri parlano di fatto normale quando vi è una mareggiate mentre altri ancora asseriscono invece che si tratti di un fenomeno naturale “da addebitarsi – spiega un signore - alla decomposizione di micro-alghe che, sotto l’effetto delle mareggiate, creano una sorta di grande emulsione che causa questo inquietante fenomeno”.

Sembra infatti che tale fenomeno sia comparso anche su altre coste, come quella adriatica in presenza di mareggiate. La Guardia Costiera di Gallipoli, opportunamente allertata, avrebbe intanto disposto un sopralluogo.