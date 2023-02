Salento, cartellino timbrato per il collega: condannata una dottoressa

Non si sarebbe assentata dal lavoro, ma avrebbe consentito a un "collega", un tecnico sanitario, di farlo timbrando il badge al suo posto: con l'accusa di concorso in truffa aggravata in danno del Servizio sanitario nazionale, una dirigente medico dell'ospedale di Gallipoli, R.S.M, 39 anni, è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione nel casellario) dal giudice monocratio Edoardo D'Ambrosio. Il tecnico aveva patteggiato la pena.

Gli episodi

Alla dirigente erano stati contestati cinque episodi avvenuti nel 2018: a indagare erano stati i carabinieri del Nas, coordinati dal pm Maria Consolata Moschettini.

L'imputata è stata assistita dall'avvocato Tommaso Stefanizzo, la Asl si è costituita parte civile con il legale Alfredo Cacciapaglia. È stato stabilito il diritto all'Azienda di essere risarcita e una provvisionale sul totale di 500 euro. Disposta anche la confisca di 279 euro, ritenuti il profitto del reato.