Salento, crolla il solaio di un attico: ferito il proprietario, evacuato tutto il palazzo

Apre la porta, sente un boato da far raggelare il sangue e il solaio viene giù. Salvo per miracolo riporta solo alcune ferite alla gamba. Quella che ha vissuto l'uomo che, entrando nella sua casa, si è visto crollare davanti agli occhi il solaio, è sembrata una di quelle scene raccapriccianti legate ad un terremoto.

Ma non si è trattato di questo e quel solaio di un attico appartenente a un palazzo di quattro piani in via Mazzarella a Gallipoli è venuto giù per motivi ancora da accertare.

Cosa è successo

Nella casa dove vive una coppia di mezza età non c'era nessuno, almeno un attimo prima del crollo avvenuto proprio nell'istante in cui il proprietario, nel tornare nella sua abitazione, ha aperto la porta di casa.

Un fatto questo che poteva avere un epilogo tragico ma invece fortunatamente, l'uomo, ha riportato soltanto alcune ferite ad una gamba. Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare il palazzo mentre la strada è ancora chiusa al traffico.