Gallipoli, ristorante e macelleria chiusi per Covid: nove contagi fra titolari e dipendenti

Due esercizi pubblici chiusi per Covid: accade a Gallipoli, nel Salento, dove il ristorante Marechiaro e una macelleria di Corso Roma sono stati costretti alla serrata per accertati casi di contagio da nuovo coronavirus. Lo conferma il sindaco Stefano Minerva: «I casi di Covid a Gallipoli ad oggi sono 38, un dato in aumento, come nel Salento e in tutta la Puglia. Ci sono anche diversi casi di variante inglese ed è proprio per questo motivo che dobbiamo porre estrema attenzione. La zona gialla richiede estrema cura e attenzione: ho appena terminato una riunione con il comandante della Polizia Locale per rafforzare i controlli. Ce la mettiamo tutta, ma facciamo appello alla coscienza di ognuno di voi: non dimentichiamo mai le mascherine e mettiamo in atto tutte le precauzioni possibili».

Il titolare del ristorante, Sandro Quintana ha pubblicato anche un post su Facebook per annunciare la positività: sette i contagi, fra proprietari e dipendenti. La Asl è al lavoro per il tracciamento dei contatti e dei clienti che in questi giorni hanno pranzato nel locale. Lo stesso dicasi per la macelleria: due i contagi accertati in questo caso.