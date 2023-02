Salento, furto all'ospedale: cassaforte svuotata, ladri via con 10mila euro di incassi dei ticket

Un'amara sorpresa. C'è stato un furto all'ospedale di Campi Salentina, il bottino è di 10mila euro proveniente dagli incassi dei ticket versati.

Ad accorgersene sono stati i dipendenti questa mattina: porta d'ingresso scardinata e cassaforte (non murata) interamente ripulita.

Indagano i carabinieri di Campi

Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione. I ladri potrebbero aver agito questa o anche la notte tra sabato e domenica. Gli uffici in questione non sono dotati di telecamere di videosorveglianza, né vigilanza privata.