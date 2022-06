Salento, fuori pericolo il 13enne rimasto folgorato sotto la doccia

È stato dichiarato definitivamente fuori pericolo il tredicenne di Casarano rimasto fulminato sotto la doccia giovedì intorno alle 13. Ieri i medici dell’unità operativa di Rianimazione dell’ospedale civile “Francesco Ferrari” di Casarano, dove il ragazzo era stato ricoverato subito dopo il grave incidente, espletati gli esami necessari, hanno stabilito che non era più necessario tenerlo nel reparto.

I sanitari, quindi, hanno deciso di trasferirlo nel reparto di Pediatria presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Un chiaro segnale che le sue condizioni sono decisamente migliorate e che la situazione complessiva è indirizzata verso la normalità.

APPROFONDIMENTI TRAGEDIA SFIORATA Una scarica di corrente elettrica sotto la doccia: 13enne in...

Le condizioni del ragazzo