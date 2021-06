Salento, il fuoco arriva in città: evacuate decine di case a Casarano. Vigili allo stremo: oltre 100 richieste di aiuto rimaste senza risposta. Preso un piromane

Un enorme incendio sta interessando in queste minuti la collina della Madonna della Campana fino alle contrade "Maggia" e "Manfio", a Casarano, nel Salento. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e numerose squadre della Protezione Civile. Il fronte è talmente vasto che è stato necessario l'utilizzo di un canadair per cercare di domare le fiamme. Evacuate alcune case di contrada "Panesa", alla periferia della città. Per motivi di sicurezza è stata anche staccata la corrente elettrica nelle zone interessate dall'incendio.

Sono 17 gli interventi dei vigili del fuoco di spegnimento di incendi verificatisi fino in questo momento. Altre 110 richieste arrivate al numero di emergenza - secondo i dati raccolti da Quotidiano - per ora rimangono inevase per mancanza di personale e risorse.

Piromane colto con le mani nel sacco: i vigili del fuoco di Lecce, impegnati ieri dalle 14 a spegnere un incendio divampato alla periferia di Sternatia, hanno beccato ieri, verso le 19, un uomo intento ad appiccare il fuoco alla campagna. Al momento del fermo, il piromane aveva ancora in mano un accendino. A quel punto i caschi rossi hanno chiesto l’intervento dei carabinieri di Soleto che - giunti sul posto - hanno provveduto a sequestrare il bruciatore a gas e a denunciare l'anziano, 73 anni, di Sternatia.

Come accennato, non si placa nel Salento, l'emergenza incendi. Nella notte, ancora fiamme sulla litoranea Tricase Porto-Marina di Andrano. Sono passate appena 24 ore dall'ultimo, vasto incendio che ha divorato ampie porzioni di vegetazione e macchia mediterranea nlla marina di Andrano. Ieri notte, in località "Isola", le fiamme hanno ditrutto una superficie verde proprio di fronte alle abitazioni delle zona, arrivando a ridosso della strada principale e creando non pochi disagi agli automobilisti. Fortunatamente, il pronto intervento dei vigili del fuoco di Tricase ha riportato la situazione in sicurezza e non ci sono stati feriti.