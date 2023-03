I salumi di pesce made in Salento tra le 100 Eccellenze 2023 per Forbes

Tra le 100 Eccellenze italiane del 2023 per la rivista Forbes ci sono anche i salumi di pesce di Offishina®. L'azienda di Matino, made in Salento, nasce nel 2000 dall'idea di Danilo Romano, fondatore del brand insieme ai fratelli Pamela e Valerio. Obiettivo: recuperare il pesce invenduto, soprattutto in bassa stagione, per trasformarlo in salumi dopo la necessaria stagionatura.

I salumi di "mare"

«Il pesce viene selezionato accuratamente, lavorato e conservato. Tutto questo, senza alterare o denaturare i suoi principi nutritivi» si legge sul sito di Offishina e può essere consumato come un tradizionale salume di carne. In questo modo pesce spada, pancetta di ricciole o tonnopossono essere affettati e serviti come antipasti o utilizzati per gustose ricette.

Un'idea vincente che ha convito anche la rivista Forbes da sempre attenta alle eccellenze e all'innovazione tanto da inserirli nella lista delle cento eccellenze del 2023.