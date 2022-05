Salento, in fiamme quattro mezzi dell'autosalone

Due incendi nel Salento nella notte appena trascorsa. A Galatone sono andate in fiamme quattro autovetture esposte nell’area esterna di un autosalone in via Palma. L'incendio è stato domato da vigili del fuoco intervenuti con i carabinieri della stazione di Galatone e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gallipoli.

Le cause

Incerta la matrice, attraverso gli impianti di videosorveglianza gli investigatori stanno cercando di stabilire se si sia trattato di un corto circuito partito da una delle auto a innescare le fiamme che potrebbero essersi estese agli alri mezzi. Oppure se ci sia stata la mano dell'uomo.

Fiamme nel garage

Certa invece la natura accidentale dell'incendio scoppiato a Poggiardo in via Kennedy nel garage di una abitazione. Le fiamme hanno provocato il danneggiamento di alcuni scaffali e di materiale elettrico. Nessun ferito e nessun danno strutturale all’immobile, sono intervenuti anche qui vigili del fuoco e carabinieri.