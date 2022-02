Salento, in un appartamento vanno in fiamme due frigoriferi: incendio domato dai Vigili del Fuoco

Tanta paura ma per fortuna l'intervento dei Vigili del Fuoco ha risolto tutto. Ieri sera, alle ore 20.30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta a Porto Cesareo in via Monti per un incendio che stava interessando un appartamento posto al piano primo di un edificio.

I Vigili del Fuoco, entrati all'interno della casa, hanno spento le fiamme che stavano interessando due frigoriferi. L'appartamento, al momento dell'incendio, non era abitato. Le cause sono in fase di accertamento.