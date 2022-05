Paura nel Salento, l'incendio e poi l'esplosione: crolla un B&b a Frigole. Unità cinofile al lavoro

Crolla una masseria lungo la provinciale Frigole-San Cataldo, nel Salento. Si tratta della “Fazenda do Brazil”. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Lecce, insieme alla Polizia, con le unità cinofile. Si è temuto, infatti, che sotto la macerie fossero rimaste intrappolate delle persone, fra i titolari del bed&breakfast - la masseria, infatti, dalle prime informazioni, sarebbe stata adibita ad attività ricettiva - e gli eventuali ospiti.

Il rogo

Esclusa questa ipotesi - non ci sono feriti - sono sul posto i poliziotti della sezione Volanti e della Scientifica: il fumo che si sta alzando dal deposito della masseria dopo il crollo, infatti, lascia supporre che possano esserci sostanze infiammabili o esplosive all'interno. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio partito dal deposito di materiale plastico avrebbe provocato una prima esplosione e, quindi, il crollo dell'edificio.

Si lavora alla messa in sicurezza dell'area, dove sembra fosse accantonato del materiale plastico. All'interno erano parcheggiati un camion e un muletto andati distrutti come tutto il deposito.

Il secondo incendio

Un secondo, grosso incendio ha interessato un deposito lungo la strada per Frigole, ma più vicino al centro di abitato di Lecce, in via Giammatteo. Il deposito ospitava, all'interno del recinto, materiale edile e plastico che è andato distrutto durante l'incendio. Nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dolosa. Sul posto infatti non solo la polizia scientifica ma anche il personale del nucleo investigativo dei vigili del fuoco.