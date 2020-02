Salento, farmacia regala amuchina ai clienti: «Per il bene della comunità»

Ultimo aggiornamento: 19:26

Non solo psicosi e fobie sul coronavirus ma anche alcune belle storie di solidarietà: a Cannole , in provincia di Lecce, la farmacia del paese ha infatti deciso di distribuire Amuchina gratuitamente. Il disinfettante mani, in grado di ridurre germi e batteri presenti sulla cute, che negli ultimi giorni è quasi impossibile da trovare, sarà dunque reperibile da chiunque in alcuni punti prestabiliti: nei pressi delle scuole, dell’Ufficio Postale, del poliambulatorio, del centro anziani, della sede Municipale.«La richiesta –spiega il sindaco Leandro Rubichi- è pervenuta ieri mattina all’ufficio protocollo del Comune di Cannole da parte del consigliere comunale Walter Marchetti, della omonima "Farmacia Marchetti " che nei prossimi giorni installerà a proprie spese, i distributori per prevenire il contagio da coronavirus. Lo ringrazio –conclude il sindaco- per questo gesto di attenzione per i nostri cittadini, in questo particolare momento di maggior bisogno».La solidarietà nel piccolo centro vola veloce e per di più super il colore politico, visto che il farmacista è anche consigliere comunale, ma di opposizione.