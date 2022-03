Crolla un pezzo di falesia sulla spiaggetta di Melendugno

Nuovo crollo avvenuto poche ore fa sulla spiaggetta di San Basilio, località marina del comune di Melendugno in provincia di Lecce. Un altro pezzo di falesia è rovinato sulla battigia quasi a ridosso della strada provinciale. Una passante, Angela Bove, ha immortalato con un video alcuni istanti dopo il crollo. Si tratterebbe dell'ennesimo distacco della fragile falesia adriatica dopo quegli avvenuti lo scorso anno lungo lo stesso tratto di costa. «L'allarme - evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - non è ancora rientrato, perciò si raccomanda prudenza per questo fine settimana e assolutamente di non avvicinarsi alla zona in questione».

