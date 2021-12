Salento, esplode bombola del gas: carabinieri e vigili del fuoco a Casarano

Un boato, tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza alle persone. Alle ore 8, a Casarano, i Carabinieri della locale Stazione e il nucleo operativo radiomobile sono intervenuti in via Dogliotti dove poco prima - per cause accidentali - era esplosa una bombola di gas all'interno del cortile di pertinenza dell'abitazione di due coniugi.

Fiamme, domate dai carabinieri in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli (LE), hanno danneggiato la copertura in coibentato e gli infissi dell'abitazione, comportandone l'annerimento delle pareti. Nessun ferito e abitazione agibile.