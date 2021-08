Salento, esplode una bombola nel B&b: ferita gravemente una turista di 53 anni

Una donna ferita gravemente e trasportata a sirene spiegate prima all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, poi al Centro Grandi Ustionati di Brindisi: è questo il bilancio del drammatico incidente domestico verificatosi poco dopo l'ora di pranzo in un'abitazione adibita a Bed&breakfast di Melendugno, nel Salento, precisamente lungo la provinciale che da Borgagne conduce a Torre Sant'Andrea. L'esplosione di una bombola, infatti, ha ferito una donna - una turista di 53 anni, proveniente da Monza - che è stata subito soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, intervenuti a mettere in sicurezza la struttura e verificarne l'agibilità.

La 53enne ha ustioni di secondo grado in tutto il corpo.

Sul posto, anche i carabinieri che dovranno ora ricostruire l'accaduto. Secondo le prime notizie raccolte, l’esplosione si sarebbe verificata a causa di una bolla di gas creatasi all’interno dell'abitazione, danneggiata dalla deflagrazione.