Salento, operazione “Eleven”: i carabinieri arrestano 5 persone e sequestrano droga e armi

Vasta operazione di controllo del territorio dei carabinieri nel Salento: in totale 5 arresti, 20 denunce e sequestri di droga, armi e munizioni.

I diversi provvedimenti hanno riguardato, tra gli altri, una donna di 40 anni che, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di complessivi 23 grammi di cocaina di cui 13 suddivisi in dosi e celati all’interno di un mobiletto del bagno e 10 in un unico involucro nascosto all’interno della spazzatura in cucina.

A Supersano (Lecce), i carabinieri hanno arrestato un trentatreenne già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per la medesima causa, poichè riconosciuto colpevole di "produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti" e "detenzione abusiva di armi": dovrà scontare la pena definitiva residua di anni 3, mesi 11 e giorni 15 di reclusione.

A Copertino (Lecce), custodia cautelare di carcerazione per un ventisettenne: provvedimento scaturito dagli elementi raccolti dai militari i quali hanno accertato che l'uomo trasgrediva le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, nonchè commetteva condotte violente e vessatorie nei confronti della propria convivente.

E anora è stato arrestato un uomo di 41 anni, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per la medesima causa, poichè ritenuto responsabile di "rapina aggravata", commessa a Racale il 7 dicembre 2021.

A Galatone arresto per un uomo di 37 anni: in questo caso il provvedimento scaturisce poiché, in violazione del divieto di avvicinamento alla propria ex-convivente, reiterava episodi di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti della donna.