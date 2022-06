Salento, ripartono le ricerche delle due donne scomparse. Elicottero in volo e il raggio si amplia oltre la Puglia

E' tornato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco da ieri impegnato nelle ricerche di una donna di 51 anni, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere stata dimessa dall'ospedale "Sacro Cuore" di Gallipoli. Ma c'è anche un'altra donna scomparsa ieri nel Salento: una 17enne di Maglie il cui allontanamento è stato denunciato dalla famiglia.

Le ricerche

Gallipoli. Per quanto riguarda la 51enne, A.N. le sue iniziali, si sarebbe allontanata dall'ospedale a bordo della sua Peugeot 207 targata DG123TF di colore grigio, ma senza portare il telefono cellulare. Il fatto che abbia lasciato un biglietto d'addio, in cui lasciava intendere di volrla fare finita, fa temere il peggio: ed è per questo che anche questa mattina l'elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo per cercare di individuare dall'alto l'auto.

Maglie. Una ragazza di 17anni, invece, già ieri sera non aveva fatto ritorno a casa. La famiglia, preoccupata, ha presentato una denuncia. Dalle prime indagini si è appreso che la ragazza sarebbe stata accompagnata in stazione da un'amica. Ecco perché in questo caso l'ipotesi è quella di un allontanamento volontario e le ricerche si sono spostate al di fuori dei confini della Puglia. La ragazza è alta circa un metro e novanta, indossa minigonna e camicia a fiori, ha capelli castano chiari e una corporatura normale.