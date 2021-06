Salento, due bimbe al largo su un gonfiabile: salvate dalla Guardia Costiera

Grande paura attorno alle 14 a Mancaversa, in località Spiaggia dei Cavalli, quando due bambine che giocavano in acqua su un gonfiabile a forma di unicorno, non sono più riuscite a tornare a riva.

Sospinte dal vento e dalla corrente, le due bambinie di 6 e 7 anni, una di Taviano e un'amichetta di Busto Arsizio, si sono progressivamente allontanate dalla riva fino a prendere il largo.

In spiaggia è stato il terrore puro. Mentre alcuni dei bagnanti hanno chiamato la Capitaneria, la mamma di una delle due bimbe si è tuffata in acqua nel tentativo di raggiungere a nuoto il gonfiabile.

Immediatamente, da Gallipoli sono partiti due mezzi della Guardia Costiera, che hanno effettuato il salvataggio intercettando il gonfiabile, ormai arrivato all'altezza di Torre Suda. Le bambine sono state tratte in salvo, ma a questo punto è scattato un nuovo allarme per la mamma che si era gettata in mare e che non si vedeva più all'orizzonte. E' stato necessario chiedere l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco, ma fortunatamente prima che il mezzo spiccasse il volo, anche la madre è stata ritrovata.

Sul litorale è arrivata un'abulanza del 118 ma fortunatamente la mamma e le due bambine se la sono cavata solo con un grande spavento.