Salento, un altro crollo a Torre dell'Orso: la falesia si sgretola a due passi dalla strada

Ancora crolli a Torre dell'Orso, questa volta nel tratto verso San Foca, su una falesia già piena di crepe e comunque interdetta alla balneazione con ordinanza della Capitaneria di Porto e del Comune. Il pezzo di scogliera in questione si è distaccata in diversi tronconi, lasciando la roccia franata sulla battigia. A dare l'allarme sono stati gli agenti della polizia locale al comando di Antonio Nahi.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, le conseguenze del maltempo: crolla un'altra falesia a... LECCE Crollo di una falesia a Roca fra "Canale" e... REGIONE Puglia, arrivano 29 milioni di euro per i nove interventi contro i... EROSIONE Salento, nuovo crollo sulla costa. "Anche la Torre a rischio,...

Il punto del crollo



La parte di falesia crollata, si trova in un punto lontano sia dalla strada che dalle abitazioni. Tuttavia, tutta la zona è stata transennata con reti da cantiere alte due metri per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, poiché spesso i curiosi da quella roccia si affacciano direttamente sul mare. Per appurare la gravità del danno, un primo sopralluogo è stato già effettiato da un geologo incaricato dalla Amministrazione Comunale. Zona transennata e si corre ai ripari come si può, per salvare il salvabile di una costa che a ogni mareggiata perde pezzi.

Il perimetro di recinzione è abbastanza ampio è comprende anche quella parte di falesia che da un paio d'anni è sotto l'occhio vigile del Cnr, dove è stata installata una apparecchiatura per il monitoraggio continuo dei fenomeni corrosivi e franosi. Tutto blindato, dunque, perché non si escludono altri crolli anche in funzione del fatto che esiste in zona una sorta di scala scavata nella roccia, che giunge proprio sul punto dove sono avvenuti i crolli. «Abbiamo messo in sicurezza la zona - spiega il sindaco Marco Potì - purtroppo questi avvenimenti stanno diventando sempre più frequenti. Contro la natura non si può agire, ma comunque faremo di tutto e stiamo partecipando a vari progetti per tutelare e prevenire quanto più possibile questi crolli».