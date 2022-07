Salento, corruzione elettorale: Pendinelli chiede la revoca dell'obbligo di dimora

Nuovo round al Tribunale del Riesame di Lecce per le chiedere l'annullamento delle misure cautelari del blitz del 7 luglio che ha visto finire agli arresti domiciliari, fra gli altri, l'ex assessore regionale al Welfare ed ex parlamentare Totò Ruggeri, con l'accusa di corruzione per atti contrarri ai doveri d'ufficio relativamente ad assunzioni, accreditamenti nel sistema sanitario, la pratica di rispristino del litorale del suo Lido Atlantis di Otranto ed anche per avere comprato voti nei Comuni di Gallipoli ed Aradeo alle elezioni Regionali del 2020.

Corruzione elettorale e Lido Atlantis

Di queste ultime due ipotesi di reato risponde anche Mario Pendinelli nelle vesti di ex consigliere regionale. E' stato per questo sottoposto all'obbligo di dimora, misura che non gli impedisce di continuare ad amministrare il Comune di Scorrano dove è stato eletto dindaco a giugno dell'anno scorso. Diversamente dal suo omologo di Otranto, Pierpaolo Cariddi, sospeso dalla prefettura per effetto del divieto di dimora nel suo Comune (il Riesame ha confermato la misura), per i fatti contestati nel capo di imputazione di falso del Lido Atlantis.

«Estraneo»

Davanti al collegio del Riesame (presidente-relatore Carlo Cazzella, a latere Annalisa de Benedictis ed Edoardo D'Ambrosio), l'avvocato Antonio Mariano Costantini chiederà la revoca della misura applicata a Pendinelli, sul presupposto dell'estraneità nella corruzione elettorale alle Regionali del 2020 ed anche nelle forzature delle procedure dell'Atlantis in conciorso do Cariddi, Ruggeri ed Emanuele Maggiulli (passato dai domiciliari al divieto di dimora nel Comune di Otranto).

Procreazione assistita

Sempre nella giornata odierna si discuterà di un altro capo di imputazione dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Alessandro Prontera, con i finanzieri della compagnia di Otranto che ha vistola giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce,e metterecomplessivamente undici misure cautelari: quella dell'accreditamento della sede di Muro Leccese della società "I giardini di Asclepio" del dottore Elio Vito Quarta, per la procreazione assistita. Quarta ed il commercialista Giambattista Zacheo, indicato uomo di fiducia di Totò Ruggeri, sono stati sottoposti al divieto di esercizio della professione, chiederanno l'annullamento gli avvocati difensori Luigi Corvaglia e Dario Congelo. Viene contestata la corruzione poiché Ruggeri ne avrebbe tratto iol vantaggio della prospettiva di vedersi riconosciute delle quote di partecipazione in una società collegata a "I giardini di Asclepio".