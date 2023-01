Salento, donna in attesa del referto oncologico da 3 mesi: scattano le indagini

Il caso di Maria Jole Visconti, la paziente oncologica 36enne di Copertino in attesa da tre mesi dell’esito di un importante esame istologico, dopo aver subito quattro interventi per tumore, finisce sotto la lente d’ingrandimento dei Nas di Lecce.

Il nucleo sanità dei carabinieri nei giorni scorsi ha avviato le indagini ed effettuato l’accesso agli atti nel reparto di Anatomia patologica dell’ospedale “Sacro cuore di Gesù” di Gallipoli, dove si trovano i vetrini con i campioni biologici prelevati dall’utero della giovane donna, in passato già sottoposta a quattro interventi chirurgici, per lo svuotamento del cavo ascellare e la mastectomia (asportazione totale della mammella) a causa di un carcinoma duttale infiltrante.

I fatti

Nell’ultimo ricovero d’urgenza all’ospedale di Scorrano, nell’ottobre 2022, alla donna fu praticato l’isterectomia, ovvero l’asportazione di utero, tube e ovaie. E alcuni campioni di tessuto sospetti furono inviati al reparto di Anatomia patologica dell’ospedale di Gallipoli, per le analisi approfondite.

Da allora sono passati tre mesi e dell’esito dell’esame istologico, importante per conoscere lo stato di salute ed eventualmente avviare la terapia, purtroppo nessuna traccia. Tempi d’attesa finiti quindi per essere oggetto d’indagine dei Nas. Nei giorni scorsi inoltre, dopo la segnalazione del caso all’Asl Lecce, anche la direzione generale dell’azienda sanitaria ha avviato un’indagine interna per risolvere il caso.