E' stata ritrovata viva Maria Grazia Maiorano, la 56enne di Copertino che si era allontanata ieri mattina a piedi dalla casa dove abita insieme ai genitori. Il Salento intero è stato in apprensione per la scomparsa della donna la cui foto e generalità sono state rese note dal Comune di Copertino ai soli fini di agevolare la ricerca e l'individuazione della scomparsa.

Rintracciata dal sindaco e dagli operatori di Protezione civile

La donna è stata rintracciata in via “Crocifisso delle Melogne”, alla periferia della città, dal sindaco Sandrina Schito che insieme agli operatori della protezione civile e ai vigili del fuoco D’Oria a Garafalo, si erano messi sulle giuste tracce della 56enne, dopo che la stessa aveva riacceso il cellulare, ed era stata rintracciata col Gps. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale tenenza, la polizia locale e i sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Forte è stata la commozione del sindaco e degli operatori al momento del ritrovamento della donna, la quale avrebbe anche chiesto scusa per il gesto compiuto.

L'avvio delle ricerche

L'amministrazione comunale aveva allertato ieri la Prefettura di Lecce e sono così partite le ricerche. Il territorio è battutto palmo a palmo da vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. Non si può infatti ricorrere all'uso della tecnologia per geolocalizzare la donna che al momento dell'allontamento da casa aveva con sé, il telefono cellulare che però risulta essere spento.

Secondo quanto riferito agli inquirenti, la giovane avrebbe trascorso un Capodanno sereno in compagnia dei parenti. Le ricerche proseguiranno non senza difficioltà anche per la fitta nebbia che di sera cala sul Salento, ma senza alcuna sosta.