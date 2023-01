Salento in apprensione: donna scomparsa da casa. Nessuna notizia da ore

Salento in apprensione per la scomparsa di una giovane donna: avviate le ricerche. Si tratta di Maria Grazia Maiorano, 56 anni di Copertino che questa mattina si è allontanata a piedi da casa, dove abita insieme ai genitori. La donna, al momento della scomparsa indossava un paio di jeans scuri, stivaletti marroni, piumino bianco. In volto un paio di occhiali da vista neri. La foto e le generalità della donna sono state rese note dal Comune di Copertino ai soli fini di agevolare la ricerca e l'individuazione della donna.

L'amministrazione comunale, infatti, ha allertato al Prefettura di Lecce: in tarda serata non avendo ancora alcuna notizia della donna, si è dato il via alle ricerche. Il territorio è battutto palmo a palmo da vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. Non si può infatti ricorrere all'uso della tecnologia per geolocalizzare la donna che al monento dell'allontamento da casa aveva con sé, il telefono cellulare che però risulta essere spento.

Secondo quanto riferito agli inquirenti, la giovane ieri avrebbe trascorso un Capodanno sereno in compagnia dei parenti. Le ricerche proseguiranno non senza difficioltà il buio e la fitta nebbia che da settimane si abbatte sul Salento.