Salento, contagi giù: -226 in una settimana. I comuni turistici restano i più colpiti

Netto calo (-226 casi) in una settimana per i contagi in provincia di Lecce che sono passati (da 1274 di sette giorni fa) a 1048, Il report della Asl di Lecce fotografa la situzione nei comuni: i più colpiti restano Lecce, con 118 casi e Gallipoli con 80. E anche l'incidenza relativa conferma il trend, con i numeri più alti nelle mete turistiche come Porto Cesareo (dove i casi sono 4 su mille abitanti), seguita da Otranto, Santa Cesarea Terme e Mendugno.

La copertura vaccinale



Sono 1.065.710 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 555.209 prime dosi, 489.246 seconde dosi e 21.255 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 64.574 sono state somministrate nella fascia 12-19, 102.397 nella fascia 20-29, 108.020 nella fascia 30-39, 161.954 nella fascia 40-49, 184.185.412 nella fascia 50-59, 171.709 nella fascia 60-69, 153.973 nella fascia 70-79, 95.501 nella fascia 80-89, 22.170 negli over 90.