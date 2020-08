Si abbassa drasticamente l'età dei contagiati, molti gli asintomatici. Fra gli ultimi casi nel Salento, anche due bambini piccoli

Ultimo aggiornamento: 10:11

Contagiati anche due bambini piccoli, «l'età è superiore ai 2 anni» specificano dalla Asl di Lecce, confermando che l'età dei contagiati si sta drasticamente abbassando e smentendo, invece, le iniziali indiscrezioni circa il contagio di un neonato. Si tratta, infatti, di minori di 2 e 10 anni. Un fenomeno registrato in tutta Italia, a causa degli assembramenti concentrati in particolare lungo le spiagge e nei locali, anche notturni.I bambini infettati dal Covid-19 nel Salento sono legati ai due dei tre contagiati di ieri, in provincia di Lecce. Il risultato del tampone, che ha confermato il contagio, è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, 7 agosto. Fortunatamente, nessuno dei contagiati presenta un quadro clinico preoccupante: sono asintomatici o pausintomatici, cioè con pochi, isolati sintomi di Covid-19