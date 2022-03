Salento, al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ecco le priorità: eventi e cultura

Si è svolto questa mattina, nella sede comunale di via Pavia, il primo “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” organizzato dal Comune di Gallipoli in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo Sofia Stevens e il Secondo Polo. Accanto al sindaco e ai neo consiglieri eletti, c’erano il sindaco Stefano Minerva e le dirigenti dei due Comprensivi Martinella Biondo (Sofia Stevens) e Lucilla Vaglio (Polo 2).

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI DEI RAGAZZI Lecce, consiglio comunale dei ragazzi: eletta Fatima Baig, baby...

Ad introdurre i lavori, il nuovo sindaco dei ragazzi, Carlo Filograna, proclamato dal sindaco Minerva, il quale ha spiegato che si impegnerà per dare un tangibile contribuito in termini di organizzazione di eventi culturali, di attività sportive e ambientali.

Le priorità

L’installazione degli armadietti scolastici per alleggerire lo zaino degli studenti e l’attenzione sull’utilizzo di tecnologici tablet sono le sue priorità che ha condiviso in aula. Nel corso dell’assise inoltre, è stata eletta, con la maggioranza dei voti, Sara Oddo nel ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Fanno parte del Consiglio dei Ragazzi anche Emma Manco (vicesindaco), Michael Zuccaro (assessore Ambiente e Salute), Maria Bandello (assessore Istruzione e Futuro), Gloria Gabellone (assessore Cultura e Spettacolo), Michele Zacà (assessore Sport e Benessere).

Tra i consiglieri invece: Alice Ardito, Giada Cunella, Giuseppe Buccarella, Chiara Coppola, Desiree De Santis, Simone Branchini, Pietro Ferilli, Nicholas Polo, Fatima Antonaci, Benedetta Abate, Simone Marcinò, Arianna Piccinno, Emanuele Zollino, Victoria Carmen Siciliano e Alessandro Greco. «L’ organismo – spiega Minerva- ha funzioni propositive e consultive, elabora proposte per migliorare la città, cerca soluzioni a problemi che coinvolgono il mondo giovanile. Inviterò sempre più giovani ad intraprendere quest’avventura. Per me è stata di buon auspicio», conclude il sindaco, ricordando che da giovanissimo studente venne eletto sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.