Salento, scoperta coltivazione di marijuana in un bunker sotterraneo: due arresti

I Militari della Guardia di finanza hanno scoperto a Racale, in provincia di Lecce, un bunker sotterraneo ampio circa 15 metri quadri e alto circa 2,5 metri, destinato alla coltivazione di una piantagione di marijuana. Sul bunker, ricavato in un terreno di pertinenza di un'abitazione, era stato parcheggiato un camion non marciante a sua volta coperto lateralmente da pannelli per mascherarne l'ingresso. Al nascondiglio si accedeva attraverso una botola ricavata sul pianale del veicolo e alla quale era stata attaccata una scala in legno. Nel bunker era stata creata una serra con materiale isolante, ventilatori, pompe di calore, soffiatori, riflettenti, lampade e termostato digitale.

Il sequestro

La finanza ha sequestrato 49 piante di marijuana, in parte già raccolte, alte tra i 60 e i 100 centimetri.