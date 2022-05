Salento, colpi di fucile canne mozze contro l'auto e la casa della ex: arrestato

Paura ieri pomeriggio a Taurisano, nel Basso Salento: un uomo ha sparato colpi di fucile a canne mozze contro l'auto e contro la casa della ex moglie. Per questo è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, spari in luogo pubblico e danneggiamento.

Codice rosso

Sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Taurisano diretti dal vicequestore Salvatore Federico, constatando che la donna fosse perseguitata da tempo dall'ex marito dopo la separazione. Un intervento immediato, secondo quanto prevedono le procedure del "codice rosso".

