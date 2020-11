Tamponi a pagamento, nel Salento code di chilometri davanti ai laboratori privati

Code interminabili, nel Sud Salento, per sottoporsi ai tamponi in grado di rilevare una infezione da Covid-19. Code, si diceva, verso il drive in allestito dall'unico laboratorio analisi privato che effettua anche i tamponi molecolari. Auto in fila per chilometri, in attesa dell'esame per diagnosticare l'infezione da coronavirus, mentre la macchina di controllo e contact tracing delle Asl di Puglia rallenta la sua corsa: troppo poco personale e cittadini in isolamento in attesa di tampone anche per due settimane.

Code simili si segnalano anche a Squinzano, sempre in provincia di Lecce, verso un altro centro privato che effettua tamponi a pagamento.

