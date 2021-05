Salento, tre arresti per droga: scovata una piantagione di marijuana in una mansarda. Due fermi per cocaina

Lecce, Spongano e Matino: tre arresti per spaccio in poche ore. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo salentino, hanno arrestato in flagranza di reato I.S., 35 anni: addosso aveva 25 grammi di cocaina, suddivisi in 29 dosi. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la giovane arrestata è stata rimessa in libertà.

Arresti domiciliari, invece, per il 58enne A.R., di Spongano: fermato dai militari della locale stazione, mentre era a bordo della sua Citroen insieme a un 27enne, è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. La perquisizione personale e della vettura, dunque, è stata estesa anche all'abitazione, dove i carabinieri hanno trovato anche due bilancini di precisione e altro materiale per confezionare le dosi.

Sempre ai domiciliari si trova un uomo di Matino, sorpreso dai carabinieri a coltivare più di 150 piante di marijuana in una mansarda allestita ad hoc: era infatti dotata di impianto di illuminazione, riscaldamento e ventilazione-aspirazione. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno anche sequestrato 4,2 grammi di erba pronta per il consumo.