Salento, chiuso panificio per gravi carenze igienico-sanitarie e mancanza di autorizzazione

Gravi criticità a livello igienico e non solo. Per questo i carabinieri del Nas hanno proceduto alla chiusura di un panificio in provincia di Lecce contestanto una sanzione amministrativa di 3mila euro.

I controlli e il provvedimento

I carabinieri del Nas di Lecce, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute dei consumatori, hanno svolto in provincia di Lecce un controllo presso un panificio riscontrando gravi carenze strutturali ed igienico sanitarie nonché l’assenza di qualsiasi autorizzazione\registrazione dello stabilimento alimentare dedito alla produzione e vendita di prodotti da forno.

APPROFONDIMENTI LECCE Blitz del Nas nei centri estetici: trovati farmaci scaduti o... REGIONE Tonno adulterato, arriva l'esposto alla Procura da parte dei...

“Attività svolta in totale assenza di procedure di autocontrollo” si legge nel comunicato dei carabinieri: al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica, veniva contestualmente interessata l’autorita competente, Asl Lecce–servizio igiene alimenti e nutrizione che disponeva l’immediata cessazione dell’attività. Le sanzioni amministrative contestate sono stati pari a 3.000 euro.