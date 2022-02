Boom della case vacanza nel Salento, nessuno affitta più ai residenti

Negli ultimi anni, la ricerca di una casa in affitto si è trasformata in un vero e proprio incubo per le giovani coppie e per le famiglie interessate ad abitare nel Basso Salento. I motivi sono da ricercare nel boom del fenomeno “case vacanza”. Un boom che, peraltro, ha ripreso la corsa in positivo dopo un lieve arresto dovuto al diffondersi della pandemia da Covid 19 nel 2020.

Tre-quattromila euro per due mesi

«Avvertiamo il problema,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati