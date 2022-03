Salento, cartelle esattoriali risalenti a 20 anni fa: «Sospensioni o ricorsi»

Intimazioni di pagamento di tributi locali che risalgono anche a vent'anni fa. Le hanno ricevute diversi cittadini in questi giorni dalla società di riscossione per conto del Comune. Le cartelle esattoriali sono accompagnate dalla richiesta di saldare entro 5 giorni. Per il Circolo cittadino del Pd le cartelle sarebbero illegittime e con un comunicato stampa invita il sindaco, Ottavio De Nuzzo, a concordare con il concessionario la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati