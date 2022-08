Una tromba d'aria sfiora Tricase: ora si contano i danni

Una perturbazione si è abbattuta nel pomeriggio di oggi nel basso Salento. In particolare ha coinvolto la zona del Capo di Leuca con precipitazioni, rovesci temporaleschi e micro trombe d’aria che si sono generate, salvo poi disperdersi nel cielo senza per fortuna provocare danni.

Visibile a occhio nudo

Una, la più grande, è stata ripresa in fase di formazione lungo la strada che collega Tiggiano a Tricase. Fortunatamente non si sono registrati particolari disagi o danni a cose e persone. I mulinelli d’aria sono un evento estivo abbastanza frequente. È quasi sempre osservabile come un imbuto lungo e stretto la cui base, detta proboscide, spazza vorticosamente il suolo quando assume grandi dimensioni e si trasforma in una vera e propria tromba d’aria.

Alberi caduti e danni

La tromba d’aria che ha interessato il Capo di Leuca ed ha coinvolto la zona di Castiglione d’Otranto (Andrano) ha provocato danni. Segnaletica divelta, alberi sradicati e tettoie volate via per l’intensità del fenomeno. Anche nella comunità di Montesano Salentino si sono registrate conseguenze rilevanti con lampioni spezzati, alberi scaraventati e automobili danneggiate. Il sindaco Giuseppe Maglie è sceso subito in paese per visionare i danni arrecati dalla tromba d’aria. Non è chiaro se sia stata la stessa a spostarsi o se, contestualmente, se ne sono generate due.