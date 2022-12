Salento, uccide il cane trascinandolo con l'auto: denunciato

Accusato di aver ucciso delle galline in un podere, è stato legato ad un’auto e trascinato. Ma nel frattempo, prima di essere abbandonato, era ormai deceduto. Protagonista dell’atroce evento è stato ieri un cane, un pastore maremmano, rintracciato mentre era tenuto legato all’automobile di un anziano che, secondo le prime ricostruzioni, probabilmente stava cercando di sbarazzarsene. Alla vista del fatto, in una delle strade di campagna di Cerfignano (Santa Cesarea), alcuni volontari delle guardie zoofile hanno subito intimato all’uomo di fermarsi per poter appurare le condizioni dell’animale e reclamare delucidazioni.

Il cane era già morto

Ma allo stop dell’auto, i volontari non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso dell’animale, a causa presumibilmente delle gravi ferite riportate lungo il percorso mentre si trovava legato. Immediata è stata la richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Poggiardo e il personale veterinario della Asl. La carcassa del cane è stata smaltita da una ditta specializzata e l’uomo è ora indagato in stato di libertà su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce per maltrattamento di animali.