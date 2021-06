Caldo record: notte di incendi e guasti. Boschi e uliveti divorati dalle fiamme

Un'altra notte di inferno dovuta al caldo record di questi giorni e agli incendi che continuano a martoriare il territorio. Nel Salento, a fuoco boschi e ultiveti, cabine enel in tilt e disagi.

Bochi e uliveti divorati dalle fiamme

L'incendio più grosso ha interessato la collina di Andrano, devastando una grande aria boschiva della marina. Difficile anche l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sia da Tricase che da Maglie, a causa dell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per raggiungere le aree dove la vegetazione è più fitta.

A Ugento, una delle zone più martoriate, un centinaio di ulivi sono andati a fuoco sulla via vecchia per Salve.

Altri uliveti sono andati in fumo lungo la provinciale Squinzano - San Pietro Vernotico. Alcuni alberi hanno preso fuoco sul ciglio della strada e sono stati rimossi per non creare pericoli alle auto.

Guasti e cortocircuiti a cavi e cabine

A Lecce, due cabine dell'Enel sono andate in corto prendendo fuoco: una in via De Magistris e l'altra in via vecchia San Donato, nei pressi degli impianti sportivi Kick-off. Stessa situazione a Casalabate, dove l'incendio di un cavo del telefono ha impegnato una squadra dei vigili del fuoco per oltre quattro ore.