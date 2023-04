Salento, calci alla porta del supermercato in pieno centro: furto non riuscito, tre incappucciati beccati dalle telecamere

A Tricase, in provincia di Lecce, scene di ordinaria follia in pieno centro. Tre ragazzi provano a sfondare l'ingresso del supermercato Eurospin di via Pirandello ma non ci riescono. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'azienda: nel video si vedono i tre incappucciati che tentano di sfondare a calci le due porte d'ingresso. Non è la prima volta che in questa centrale zona commerciale del paese i malviventi provano il colpo.