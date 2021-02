Salento, calano i contagi: -107 in una settimana

Continua lentamente a scendere la curva del contagio in provincia di Lecce dove oggi ci sono 107 attualmente positivi in meno rispetto alla settimana scorsa. In sette giorni, infatti, il Salento è infatti passato da 1589 a 1482 casi.

Cala e di molto anche il tasso di positività, che supera il 6 per mille abitanti solo in due casi, mentre a Lecce città è del 2,6 (con 254 casi attualmente attivi). Il report settimanale della Asl vede aumentare anche i comuni attualmente covid free.