L’estate nera del Salento: più di 1.500 incendi al mese

Il Salento brucia. Brucia dal mese di maggio e continua a bruciare senza sosta, con il caldo di questi giorni che non fa altro che aumentare il rischio di focolai. In quello che sarà ricordato come l’annus horribilis sul fronte degli incendi, si viaggia a ritmi di più di 1.500 interventi al mese solo da parte dei vigili del fuoco.

I numeri

I primi dati parlano di 1.681 interventi di spegnimento nel primo quadrimestre del 2021, cioè da...

