Salento, branco di lupi sbrana un cane: l'assalto all'interno di un'area privata

Di nuovo allerta lupi, nel Salento. Un branco ha sbranato un cane, un pastore tedesco, che era a guardia di un'area privata e recintata in contrada Gioppo, a Nardò. La conferma è arrivata dagli esperti del Servizio Veterinario della Asl di Lecce, chiamata prima per la sospetta scomparsa di due gattini e, in seguito, per il ritrovamento della carcassa martoriata di un cane.

A sollecitare l'intervento della Asl, il comando provinciale dei carabinieri forestali di Lecce. Non si tratta del primo caso simile. E la presenza dei lupi è, del resto, ormai assodata nelle campagne e nei boschi della provincia leccese.

Appena quindici giorni fa, a metà del mese di ottobre, un cucciolo di lupo è stato investito sulla strada che collega San Cataldo a Frigole. Fortunatamente il cucciolo era ancora vivo ed è stato curato dai medici del Centro Veterinario Lupiae. Il cucciolo è sopravvissuto grazie al tempestivo intervento del servizio accalappiamento della Asl che ha tratto in salvo l'animale e lo ha trasportato presso il Centro Veterinario Lupiae, convenzionato con il Cras di Calimera e preso in cura dal veterinario Gianluca Nocco e dall'équipe della clinica che ha sottoposto il lupo a radiografie e altri esami:potrebbe avere 6-7 mesi, ha riportato la frattura di entrambi i femori e del bacino e uno pneumotorace.