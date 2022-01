Tre feriti gravi da botti, mano amputata e coma etilico per una 12enne

Notte di Capodanno segnata dalle tragedie quella appena trascorsa nel Salento. A Copertino un uomo ha perso una mano. Le dita di una mano sono saltate a Porto Cesareo ad un altro uomo lo scoppio di un petardo ha causato ustioni e traumi al viso. Ed a Sogliano Cavour una ragazzina di 12 anni è stata trasfortata in ospedale in coma etilico. Infine a Maglie un uomo è stato trovato cadavere in macchina.

I botti, vietati in almeno 15 Comuni, hanno fatto i maggiori danni proprio a Copertino dove la sindaca Sandrina Schito ha vietato l'esplosione di petardi con un grosso potenziale detonante. Un uomo di 33 anni ha perso una mano ed ha anche riportato ferite al volto ed al tronco a seguito dell'esplosione di un ordigno artigianale attorno alle 0.20 in via ospedale. Trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 a Lecce ell'ospedale Vito Fazzi è stato sottioposto ad intervento chirurgico.

Stessa procedura per un ragazzo di 29 anni Monteroni con tramumi ed ustioni al volto: rischia di perdere un occhio. Ferito anche il fratello di 23 anni, con schegge ad un polpaccio.

A Porto Cesareo l'esplosione di un petardo ha causato ferite gravi ad entrambe le mani,. con rischio diperdita di alcune dita, ad un ragazzo di 23 anni, di Carmiano.

A Sogliano Cavour una ragazzina di 12 anni è stata trasportata in coma etilico nell'ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano, dopo aver ingerito della vodka.

L'uomo trovato morto in auto a Maglie, un 60enne di Cutrofiano, è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in attesa che il pubblico ministero di turno invii il medico legale che dovrà stabilire se sottoporlo o meno ad autopsia.